Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:01

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:01

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 10 Nisan'da meydana gelen depremler...

10 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Bilecik, Şamlıurfa, Elazığ, Gaziantep, Ege Denizi, Muğla, Akdeniz, Diyarbakır, Osmaniye, Malatya ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

10 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

09:33:27 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

09:28:02 -.- 2.8 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS)

09:11:16 -.- 2.1 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:54:57 -.- 2.0 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

08:17:14 -.- 2.1 -.- DARENDE (MALATYA)

08:00:44 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

07:47:14 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

07:31:39 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

07:20:24 -.- 1.7 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)

07:16:10 -.- 1.5 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:08:20 -.- 2.8 -.- GOLEBAKAN-HILVAN (SANLIURFA)

07:02:44 -.- 1.8 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA)

07:00:45 -.- 1.8 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:59:29 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

06:47:16 -.- 1.9 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:41:51 -.- 1.4 -.- BORCAK-OSMANELI (BILECIK)

06:40:51 -.- 1.9 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)

06:17:45 -.- 1.4 -.- POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA)

06:04:34 -.- 2.4 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:52:25 -.- 2.1 -.- TOYGARLI-(HATAY)

05:38:56 -.- 1.9 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)

05:36:48 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

05:27:55 -.- 1.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

05:26:38 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:58:07 -.- 2.7 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS)

04:40:04 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:37:38 -.- 1.9 -.- KAYGINTAS-VARTO (MUS)

04:36:23 -.- 1.8 -.- KAYGINTAS-VARTO (MUS)

04:02:07 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

03:54:15 -.- 2.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

03:46:43 -.- 2.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

03:39:29 -.- 2.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

03:30:49 -.- 1.6 -.- GOLCAYIR-AKSEHIR (KONYA)

03:19:29 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

03:17:46 -.- 2.2 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA)

03:10:45 -.- 2.0 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)

03:06:50 -.- 2.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

02:45:44 -.- 1.6 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)

02:44:20 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:33:00 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

02:29:31 -.- 2.0 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)

02:14:18 -.- 1.4 -.- KAYALIDERE-VARTO (MUS)

02:06:07 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

01:52:18 -.- 1.5 -.- HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA)

01:46:09 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

01:42:11 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:38:28 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:08:19 -.- 2.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:05:23 -.- 2.7 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:04:07 -.- 3.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

00:57:16 -.- 1.5 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)

00:44:27 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

00:34:35 -.- 2.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

00:22:19 -.- 1.5 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY)

00:02:26 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

00:00:44 -.- 1.6 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)