Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 10 Nisan'da meydana gelen depremler...
10 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Bilecik, Şamlıurfa, Elazığ, Gaziantep, Ege Denizi, Muğla, Akdeniz, Diyarbakır, Osmaniye, Malatya ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.
10 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ
09:33:27 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
09:28:02 -.- 2.8 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS)
09:11:16 -.- 2.1 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:54:57 -.- 2.0 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
08:17:14 -.- 2.1 -.- DARENDE (MALATYA)
08:00:44 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
07:47:14 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
07:31:39 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
07:20:24 -.- 1.7 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
07:16:10 -.- 1.5 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:08:20 -.- 2.8 -.- GOLEBAKAN-HILVAN (SANLIURFA)
07:02:44 -.- 1.8 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA)
07:00:45 -.- 1.8 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:59:29 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
06:47:16 -.- 1.9 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:41:51 -.- 1.4 -.- BORCAK-OSMANELI (BILECIK)
06:40:51 -.- 1.9 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)
06:17:45 -.- 1.4 -.- POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA)
06:04:34 -.- 2.4 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:52:25 -.- 2.1 -.- TOYGARLI-(HATAY)
05:38:56 -.- 1.9 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)
05:36:48 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
05:27:55 -.- 1.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
05:26:38 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:58:07 -.- 2.7 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS)
04:40:04 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:37:38 -.- 1.9 -.- KAYGINTAS-VARTO (MUS)
04:36:23 -.- 1.8 -.- KAYGINTAS-VARTO (MUS)
04:02:07 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
03:54:15 -.- 2.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
03:46:43 -.- 2.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
03:39:29 -.- 2.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
03:30:49 -.- 1.6 -.- GOLCAYIR-AKSEHIR (KONYA)
03:19:29 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
03:17:46 -.- 2.2 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA)
03:10:45 -.- 2.0 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
03:06:50 -.- 2.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
02:45:44 -.- 1.6 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
02:44:20 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:33:00 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
02:29:31 -.- 2.0 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)
02:14:18 -.- 1.4 -.- KAYALIDERE-VARTO (MUS)
02:06:07 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
01:52:18 -.- 1.5 -.- HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA)
01:46:09 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
01:42:11 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:38:28 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:08:19 -.- 2.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:05:23 -.- 2.7 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:04:07 -.- 3.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
00:57:16 -.- 1.5 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
00:44:27 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
00:34:35 -.- 2.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
00:22:19 -.- 1.5 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY)
00:02:26 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:00:44 -.- 1.6 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
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