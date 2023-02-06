Deprem şebeke suyunu da etkiledi... Malatya Valiliği uyardı: 'Sakın içmeyin!'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:19
Deprem şebeke suyunu da etkiledi... Malatya Valiliği uyardı: 'Sakın içmeyin!'
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Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı… Deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililerden de uyarılar peş peşe geliyor.

Son olarak Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi.

“İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR…”

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi.


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