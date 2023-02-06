Şanlıurfa Valiliği acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini paylaştı!
Şanlıurfa Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini yayımladı.
Şanlıurfa Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini paylaştı. Valiliğin açıklaması şöyle:
“#Şanlıurfa genelindeki acil toplanma merkezlerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://sanliurfa.afad.gov.tr/ilimizde-bulunun-toplanma-alanlari#”
#Şanlıurfa genelindeki acil toplanma merkezlerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.— T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ (@UrfaValiligi) February 6, 2023
????https://t.co/ZnMX2MOjYq
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