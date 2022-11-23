CHP heyeti depremin yaşandığı Düzce'ye gidiyor

23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:24

CHP'li milletvekilleri, İstanbul da dahil birçok ilde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'ye gidiyor.

CHP Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek başkanlığında Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker'den oluşan CHP heyeti, depremin yaşandığı Düzce'ye gitmek üzere yola çıktı.

Heyetin, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyeceği, ihtiyaçların karşılanması için CHP'li belediyelerle koordinasyonu sağlayacağı kaydedildi.