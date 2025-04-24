Deprem sırasında tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakıp dışarı kaçtı

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Sakarya’da bir berber, sarsıntıyla birlikte tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakıp dışarı çıktı.

Deprem sırasında tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakıp dışarı kaçtı
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DHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:40

Marmara Denizi’nde, İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir berber, sarsıntıyla birlikte paniğe kapılıp tıraş ettiği müşterisini bırakarak dışarı çıktı.

Tıraş olan kişi koltukta kalırken, sıra bekleyen 2 müşteri de kendisini dışarı attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Adapazarı’nda başka bir berberde de içeride bulunanların panik içinde sokağa çıktığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Etiketler: #deprem #silivri #berber

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