Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:31

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:31

23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da peş peşe deprem meydana geldi. AFAD, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ilk depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Bu depremin ardından İstanbul'da şiddetli bir deprem daha oldu. Peki, İstanbul depremi sonrası artçı depremler ne zaman bitecek? Artçı depremler ne kadar sürecek?

ARTÇI DEPREM NEDEN OLUR?

Artçı depremler, ana deprem sonrasında gerçekleşen fay hattındaki gerilim ve deformasyonların yeniden dengelemesiyle ortaya çıkar. Ana depremde, bir fay hattı üzerinde biriken gerilim aniden serbest bırakılarak deprem oluşur. Ancak bu serbest bırakılan enerji, çevredeki kayaçlar ve fay hattı üzerindeki gerilim dağılımında değişikliklere neden olur. Bu da artçı depremlerin meydana gelmesine yol açar.

Artçı depremler, ana deprem sonrasında fay hattındaki gerilimlerin yavaş yavaş dengeye gelmesi sürecinde meydana gelir. Bu süreçte, fay hattı üzerindeki blokların yer değiştirmesi ve gerilimlerin azalması devam eder. Artçı depremler, bu süreçte gerçekleşen küçük depremlerdir ve ana depremle aynı fay hattı üzerinde meydana gelir.

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRER?

Artçı depremler, ana depremin şiddetine, fay hattının özelliklerine ve yerel koşullara bağlı olarak değişir. İlk birkaç saat içinde artçı depremler genellikle daha sık ve yoğun olabilir, ancak zamanla sayıları azalır ve şiddetleri azalır. Genellikle artçı depremlerin çoğu birkaç gün içinde sona erer, ancak bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürebilir. Büyük bir ana deprem sonrasında daha büyük artçı depremler de meydana gelebilir.

ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK, DEVAM EDECEK Mİ?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar birkaç gün sürebildiği gibi bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürede devam edebilir.