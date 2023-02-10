Deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:10

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:17

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremler 10 ilde ağır tahribat yarattı. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını oluşturan malzemelere yönelik fahiş fiyat artışlarının yapılması ise büyük tepki çekti.

Ticaret Bakanlığı da, depremler sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

353 FİRMAYA CEZA

Bakanlık, fahiş fiyat artışı ile stokçuluk uygulamalarını engellemek ve yurttaşların bu uygulamalar nedeniyle maruz kaldıkları mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu belirtti.

353 firmaya ceza kesildiğinin vurgulandığı Ticaret Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde meydana gelen deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kâğıdı vb.) fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımızca gerek resen gerekse de şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."