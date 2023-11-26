Deprem sonrası evlerine güçlendirme raporu alamayan yurttaşlardan protesto: Bakan istifa etsin

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

Eylem sonrası Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu kurucusu Mehmet Yastı Cumhuriyet’e konuştu.

“Depremden sonra binalara bile girmeden yapılan hasar tespit çalışmaları ortaya bir mağduriyet çıkardı. Karot örneği alınarak, binanın filmi çekilerek bilimsel raporlarla hasar tespiti belirlensin” diyen Yastı, “Eğer binalarımız gerçekten orta hasarlıysa yıkımı kendimiz bile yaparız. Ama yıkılmayacak durumdaysa da bildirilsin. Yerel ve ulusal yetkililer sorumluluk almaktan kaçıyor. Kentin her yeri mağduriyet kaynarken onlar kurdele kesme derdinde” ifadelerini kullandı.

Sorunun yalnızca doğru tespit ile de bitmeyeceğine değinen Yastı, sözlerine şöyle devam etti: “Devletin verdiği hibe ve iki yıl ödemesiz kredi yeni bir ev yaptırmaya yetmiyor. Doğukent bölgesinde inşaat firmaları 750 bin-1milyon 250 bin TL arasında nakit para istiyor. Diyelim insanlar banka kredisiyle yeni ev yaptırmaya kalktı, 7 bin 500 TL emekli maaşıyla geçinmekte bile zorlanan yurttaşlar bu yükün altından nasıl kalkacak?”

Bakan Özhaseki geçen ay orta hisarlı binalar için önce “Bu binalar da yıkılmalı” açıklaması yapmıştı. Ardından “Bu benim bireysel fikrim” demesi üzerine konu çözüme kavuşamamıştı.