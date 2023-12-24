'Deprem sonrası koordineli çalışılmalı'
İstanbul Tabip Odası dün “Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler” başlıklı sempozyum düzenledi.
Kurtarma ekiplerinde sağlık çalışanlarının olması gerekliliği vurgulanan sempozyumda enkaz alanında en önemli koruyucu önlemin hastanın sıvı açığının düzeltilmesi olduğu belirtildi.
Depremin ilk iki gününde kurtarma faaliyetlerinin önemine dikkat çekilirken ilk 10 gün boyunca alana iş makinesinin sokulmaması gerektiği ifade edildi. 2000-2023 yılları arasında 820 bin kişinin depremde yaşamını yitirdiği anımsatılan sempozyumda tüm paydaşların özellikle ilk 72 saat içinde koordineli çalışması gerektiğinin önemine değinildi.
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