Deprem bölgesinde kaç insan yaşıyor? Deprem bölgesinin nüfusu kaç?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde şu ana kadar 35 bin 418 yurttaşın hayatını kaybetti. Peki, deprem bölgesinde kaç insan yaşıyor? Deprem bölgesinin nüfusu kaç?
Kahramanmaraş'ta 04.17'de Pazarcık merkezli 7,7, saat 13.24'te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 418'e yükseldi. Depremde, 12 bin 141 bina yıkıldı.
DEPREM BÖLGESİNİN NÜFUSU KAÇ?
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "2022 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"na göre, depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu şöyle:
Adana: 2.274.106
Gaziantep: 2.154.051
Şanlıurfa: 2.170.110
Diyarbakır: 1.804.880
Hatay: 1.686.043
Kahramanmaraş: 1.177.436
Malatya: 812.580
Adıyaman: 635.169
Osmaniye: 559.405
Kilis: 147.919
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