Deprem bölgesinde kaç insan yaşıyor? Deprem bölgesinin nüfusu kaç?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:35

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:35

Kahramanmaraş'ta 04.17'de Pazarcık merkezli 7,7, saat 13.24'te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 418'e yükseldi. Depremde, 12 bin 141 bina yıkıldı.



DEPREM BÖLGESİNİN NÜFUSU KAÇ?



Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "2022 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"na göre, depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu şöyle:

Adana: 2.274.106





Gaziantep: 2.154.051





Şanlıurfa: 2.170.110





Diyarbakır: 1.804.880





Hatay: 1.686.043





Kahramanmaraş: 1.177.436





Malatya: 812.580





Adıyaman: 635.169





Osmaniye: 559.405





Kilis: 147.919