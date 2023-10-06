Deprem uzmanı Prof. Dr. Ersoy MTA'nın açıkladığı haritayı değerlendirdi: ‘Şimdi de olabilir, 10 yılda da olabilir’

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:08

Güncelleme: 06.10.2023 - 16:08

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Türkiye'deki canlı fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, haritayı Cumhuriyet TV’de değerlendirdi.

“FAY HATTI 500’ÜN ÜZERİNE ÇIKTI”

MTA’nın araştırmalarına göre Türkiye’de deprem oluşturabilecek fay hatlarının arttığına dikkat çeken Ersoy, sözlerine şöyle başladı:

“Türkiye deprem diri fay haritasında 1992’ye kadar biz 150 tane fayın olduğunu biliyoruz. Yani 5.5’ten büyük deprem oluşturabilecek fay sayısı 150 idi, bu günümüzde 500’ün üzerinde. 6 Şubat depremlerinden sonra bu sayının 500’ün üzerinde olabileceği fikrine kapıldık. 6 Şubat depreminden sonra Türkiye’deki bütün fay zonları huzursuz oldu ve hiç beklenmedik yerlerde deprem habeleri gelmeye başladı. Bu depremlerin yerine baktığımızda altında bir fay görünmüyordu. MTA da saha çalışmaları ile bunları güncelledi.”

“EN RİSKLİ YERİMİZ MARMARA BÖLGESİ”

En yıkıcı bölgeye işaret eden Ersoy, “Türkiye bir deprem ülkesi ve depremden etkilenmeyecek herhangi bir yerleşim alanımız yok ancak kayıplara bakacak olursak en riskli yerimiz Marmara Bölgesi, can ve mal kayıplarında ciddi bir yıkım olabilir. Tarihsel sürece baktığımızda Marmara Bölgesi’nde büyük depremler var ve deprem tekrarlanma aralığının bu bölgede 250 yıl olduğunu düşünüyoruz ve bu sürecin dolduğunu biliyoruz. Şu anda Marmara Denizi’nin içinde 7 ve 7’den büyük depremler oluşması bizi şaşırtmaz, çünkü gerilim oldukça yüksek. Bu deprem şimdi de olabilir, 10 yılda da olabilir ama 100 yıl beklemeyecektir. Bu nedenle MTA’nın sürdürmekte olduğu diri fay haritalarının Türkiye için yenilenme çabalarını desteklemek gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“HATAY’DA UZUN SÜRE ŞİDDETLİ DEPREM OLUŞMAYACAK”

Ersoy, 4 Ekim’de Hatay’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, “6 Şubat depremleri Hatay’ın içinden boydan boya geçen fayda meydana gelmişti ama daha sonra bu Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ’a doğru 350 km boyunca devam etti. Bu fay uzun süre bir daha deprem oluşturmayacak. Komşu alanlardaysa bazı depremlerin olması muhtemel. Suriye sınırları içinde ölü deniz fayında, Akdeniz’in içerisindeki bazı fay zonlarında, İskenderun Körfezi’nde ya da Adana’nın kuzeyinde sürekli artçılar oluyor. Orada da 6’nın üzerinde deprem oluşturabilir fay zonları var. Bizim her gün deprem olacakmış gibi hazır beklememiz gerekiyor” uyarısında bulundu.











