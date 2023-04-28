Deprem yardımlarını eve götürdüğü iddia edildi... Gözaltına alındı!
Muğla Milas'ta depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdüğü iddia edilen F.T. adlı kadının gözaltına alındığı aktarıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdüğü iddia edilen bir kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ!
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. adlı kadının, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda hijyen malzemesi ile yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi malzemeler ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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