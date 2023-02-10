Deprem yardımlarını çaldığı iddia edilen 4 kişiden 1’i tutuklandı
Edirne'de depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldığı öne sürülen ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Keşan Belediyesi'ndeki 4 kadın çalışandan 1'i tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın çalışan, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü.
Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi açığa alınırken haklarında soruşturma başlatılmıştı.
Keşan’da deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan eşyaları çaldığı iddia edilen Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E. (54) adli makamlara sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından N.H.Y. mahkemeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Bu hale nasıl geldi?
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması