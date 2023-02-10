Deprem yardımlarını çaldığı iddia edilen 4 kişiden 1’i tutuklandı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:25

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 22:37

Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın çalışan, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi açığa alınırken haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Keşan’da deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan eşyaları çaldığı iddia edilen Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E. (54) adli makamlara sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından N.H.Y. mahkemeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.