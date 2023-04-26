Depreme müdahalede geç kalan iktidar, AFAD kolilerini seçim malzemesi yaptı
AKP'nin Osmaniye'den milletvekili adayı gösterdiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın propaganda aracında AFAD'ın kolilerini seçim malzemesi yaptı.
Cumhur İttifakı seçim yarışında devlet imkanlarını kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nda bakanların istifa etmeden milletvekili adayı olması tartışma yaratmıştı. Bakanlık binalarında AKP toplantıları peş peşe yapılmıştı. Son haber ise Osmaniye'den geldi. AKP'nin Osmaniye'den milletvekili adayı gösterdiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın propaganda aracında AFAD kolileri görüntülendi.
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