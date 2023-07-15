'Deprem yardımlarını zimmetine geçirdi' iddiası... Kaymakam Mustafa Kılıç tutuklandı!
Adana'da açığa alınan Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında, depremzede ve yoksul aileler için yardım parası toplayıp zimmetine geçirdiği iddiasıyla geçen ay soruşturma açıldı.
VALİ YARDIMCILIĞINA ATANMIŞTI
İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan Kaymakam Mustafa Kılıç, 2 hafta önce görevden el çektirilip Niğde vali yardımcılığına atandı.
Ancak Kılıç, hakkındaki iddialar nedeniyle açığa alınıp yeni görevine başlatılmadı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor üzerine Kaymakam Mustafa Kılıç, dün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kaymakam Kılıç, tutuklandı.
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