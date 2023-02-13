Hataylı depremzede: İlk 48 saat kimse gelmedi, insanlar bağıra bağıra öldü

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:48

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 10:52

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır tahribat yarattığı illerden biri de Hatay oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının geç başlamasına yönelik tepkiler hala devam ederken, Hataylı yurttaşlar ilk 48 saat kimsenin gelmediği belirtti.

Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hatay'ın Antakya ilçesindeki depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"İNSANLARI KURTARAMADIK"

CHP'li Gürer'in ziyaret ettiği bir yurttaş, yardımların çok geç geldiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Tabi ki herkes elinden geleni yapıyor. Kimseyi şikayet etmiyoruz. Ama ilk 48 saat kimse gelmedi, gelse bile 10 apartmandan, 10 evden birine geldi. Binalarda bağıra bağıra insanlar öldü, kurtaramadık."

"İTİRAZIMIZ TEDBİRSİZLİĞE"

Bölgedeki deprem gerçekliğinin farkında olduklarını, ancak tedbirsizliğe itiraz ettiklerini vurgulayan yurttaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antakya tarihte çokça defa deprem geçirmiş, hatta 200-250 bin insan ölmüş. Olabilir; Allah'tan gelene itirazımız yok, kaderimize de itirazımız yok. İtirazımız, tedbirsizliğe. Yönetilecek insanlar ülkeyi yönetirse, durum bu olur. O da bizim hatamız, kimseyi şikayet etmeyelim. Suçlu biziz."