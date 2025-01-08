Depremde 105 kişiye mezar olan Bilge Sitesi davasında karar: Dönemin MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara dahil 4 sanığa 21 yıl hapis cezası verildi
Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında karar açıklandı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğünde görevli Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'u 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge 8 yıl hapis cezası alırken, eski belediye çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ise beraat etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi de yıkıldı. Enkaz yığınına dönen sitede 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Sanıklar da üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.
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Mahkeme heyeti, daha sonra kararı açıkladı. Eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğünde görevli olan Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge'ye ise "taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 8 yıl hapis cezası verildi. Eski belediye çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın ise beraat etti.
NE OLMUŞTU?
Osmaniye'deki Bilge Sitesi'nin 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralanmıştı. Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.
Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Kasım'da görülen duruşmada, binanın müteahhitleri İpek ve Pilge'nin tahliyesine, dönemin imar müdürü de olan Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmasına karar vermişti. Kara ve Argun, cezaevinde 48 saat kalmasının ardından tahliye edilmişti. Duruşma sonrası çıkan ara karar ile fenni mesul Haluk Koç da tahliye edilmişti.
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