Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Naci Görür '6 Şubat' depremlerine işaret etti
Son dakika haberi... AFAD, Sivas Ulaş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
AFAD, Sivas Ulaş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, saat 23.30'da gerçekleşirken, yerin 8.41 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2024-12-30
Saat:23:30:28 TSİ
Enlem:39.43556 N
Boylam:37.34306 E
Derinlik:8.41 km
Detay:https://t.co/5ni9MVQLR3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD İNCELEME BAŞLATTI
Sivas kent merkezinde de bazı bölgelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü yakınlarında yer alan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler sarsıntı üzerine binadan dışarı çıktı.
Kent merkezi ile depremin merkez üssü olarak kaydedilen Ulaş ilçesinde ise ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
AFAD ekipleri inceleme başlattı.
NACİ GÖRÜR 6 ŞUBAT'A İŞARET ETTİ
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Görür şunları yazdı:
"Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum."
Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle pic.twitter.com/dcBk0cctSa— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 30, 2024
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