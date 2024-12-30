Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Naci Görür '6 Şubat' depremlerine işaret etti

Son dakika haberi... AFAD, Sivas Ulaş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Naci Görür '6 Şubat' depremlerine işaret etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 23:43

AFAD, Sivas Ulaş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, saat 23.30'da gerçekleşirken, yerin 8.41 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

AFAD İNCELEME BAŞLATTI

Sivas kent merkezinde de bazı bölgelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü yakınlarında yer alan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler sarsıntı üzerine binadan dışarı çıktı.

Kent merkezi ile depremin merkez üssü olarak kaydedilen Ulaş ilçesinde ise ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

AFAD ekipleri inceleme başlattı.

NACİ GÖRÜR 6 ŞUBAT'A İŞARET ETTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür şunları yazdı: 

"Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum."


Etiketler: #afad #deprem #sivas

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