Depremde 6 tren devrildi: Kayalar raylara düştü

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:33

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:11

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 10 ilden biri olan Gaziantep'teki tren bakım istasyonunda, park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi.

5 YOL ULAŞIMA KAPANDI

Diğer yandan, depremin etkisiyle Fevzipaşa Tren İstasyonu yakınında dağdan kopan kayalar da raylara düştü. Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı ve Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı.

Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışmasının devam ettiği aktarıldı.