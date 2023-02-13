Depremde 6 tren devrildi: Kayalar raylara düştü

Gaziantep'te bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıkarak devrildi. Fevzipaşa Tren İstasyonu yakınında dağdan kopan kayaların da raylara düşmesi, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

DHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:33
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 10 ilden biri olan Gaziantep'teki tren bakım istasyonunda, park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi.

5 YOL ULAŞIMA KAPANDI

Diğer yandan, depremin etkisiyle Fevzipaşa Tren İstasyonu yakınında dağdan kopan kayalar da raylara düştü. Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı ve Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı.

Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

 


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