Ahmet Ercan'dan dehşet verici yeni tahmin: Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 07:35

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 07:56

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremLER ağır yıkıma yol açtı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken can kaybı artıyor. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ercan'ın sosyal medyadan yaptığı tahmine göre, enkaz altında toplam 264 bin kişi olduğunu, 80 bin kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 29 bin can kaybı olduğunu, sonuç olarak ise enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısının 155 bin olduğunu ifade etti.

UYARIDA BULUNDU

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yapı sayısı 4 milyon, konut 66 bin (AFAD) (1 yapıda 5,3 daire), konut başına düşen kişi 4. Göçük altında kalan 264 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 184 bin, ölü olarak çıkan 29 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 155 bin kişi."

Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, bir başka paylaşımında ise uyarılarda bulundu. Ercan, "Göçükleri bu kadar erken kaldırmak niye? 10'uncu günde bile canlı çıkabilir. Uzun süre sonra bağırmaktan kişilerin ses telleri bozulur, sesleri çıkmaz, ölü gibi kımıldamazlar, ancak canlıdırlar. Lütfen göçüğü kaldırırken ölü bile olsa kolu, başı parçalamayın. Gölcük’te bu hata yapıldı" dedi.