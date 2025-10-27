Depremde 65 kişiye mezar olmuştu... Sueda Kent Sitesi davasında kardeşlerini kaybeden müşteki isyan etti: 'Müteahhitler, belediyeler, devlet suçlu değilse kim suçludur?'

6 Şubat depremlerinde, Adıyaman Merkez Yeni Mahalle'de bulunan Sueda Kent Sitesi B bloğunun yıkılması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhitler Mehmet Murat Bulut ve Muhittin Büyük ile şantiye şefi, statik proje müellifi ve fenni mesul Ömer Yılmaz hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar; binanın yapıldığı dönemde Adıyaman Belediyesi'nde görevli Aysel Ertemir, Bedir Leblebici, İrfan Günay Çelik ve Mehmet Bağcı hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Her iki dosya daha sonra birleştirildi. Dosyada tutuklu sanık bulunmuyor.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, depremde yakınlarını kaybedenler, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINSIN"

Sanık Aysel Ertemir, 2004-2007 yılları arasında belediye imar müdürlüğünde görev yaptığını, binanın inşaatının kendisi görevden ayrıldıktan sonra başladığını belirterek, "dosyada sehven yer aldığını" söyledi. Ertemir, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatini istedi.

Sanık Bedir Leblebici, binanın 2008 yılında ruhsat aldığını, kendisinin ise 10 Temmuz 2009'da göreve başlayıp 3 ay süreyle vekaleten imar müdürlüğü yaptığını belirterek, herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını söyledi.

Firari sanık Ömer Yılmaz'ın avukatı, dosyaya yeni eklenen bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, "Yeniden ek rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Müteahhitlerin avukatları da yeni bilirkişi raporunun bilimsellikten uzak ve taraflı olduğunu öne sürerek, yeniden rapor alınmasını talep etti.

"SANIKLARIN TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUM"

Binada iki kardeşini kaybeden ve annesiyle enkazdan yaralı kurtulan Hatice Özçiriş ise sanık avukatlarının, müvekkillerinin suçlu olmadığının öne sürüldüğünü belirterek, "Peki, kim suçludur? Müteahhitler, belediyeler, devlet suçlu değilse kim suçludur? Benim kardeşim toprağın altına yatmaktadır. Sanıklar aileleriyle dışarıda hayatlarını sürdürmektedir. Sanıkların kasten adam öldürmekten yargılanarak tutuklanmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

Binada oğlu, gelini ve torununu kaybeden Dilek Gölgelikaya da, "Ben müteahhitlerin ve belediye yetkililerinin kasten adam öldürmekten yargılanmasını istiyorum" dedi.

Müşteki avukatları da yeni raporun açık olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA 28 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Ömer Yılmaz hakkındaki yakalama emrinin devamına ve infazının beklenmesine, diğer sanıkların adli kontrollerinin sürdürülmesine, sanıkların tutuklanma taleplerinin ise bu aşamada reddine karar verdi.

Bilirkişi raporuna karşı itirazların celse arasında değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, davayı 28 Kasım'a erteledi.