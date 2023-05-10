Onlarca kişiye mezar olmuştu: İsias enkazının karşısına Erdoğan'ın afişini astılar

Yayınlanma: 10.05.2023 - 18:28

Güncelleme: 10.05.2023 - 19:51

Kahramanmaraş merkezli depremde onlarca kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’da bulunan İsias Otel’in karşısına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin asılması büyük tepki çekti.

Skandal uygulamanın görüntülerini gazeteci Canan Kaya sosyal medya hesabından paylaştı.

KIBRIS BASINI GÜNDEMİNE TAŞIDI

25 KKTC’li voleybolcunun da yaşamını yitirdiği otelin karşısına asılan postere KKTC basınından da tepki geldi.

Bugün Kıbrıs gazetesi durumu manşetine taşıyarak "Bugün Kıbrıs’a ulaştırılan ve dün çekilen fotoğrafta enkaz altındaki şehirde sağlam kalan bir binaya imar affının sahibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gülümseyen dev posterinin asıldığı görülüyor. Adıyamanlı yurttaşın çektiği fotoğraf acımasızlığın resmi olarak tarihteki yerini alıyor…" ifadelerini kullandı.

BURASI İSİAS OTEL’İN KARŞISI!



??Adıyaman’da 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz evlatlarımıza mezar olan İsias Otel’in karşısındaki binaya Erdoğan’ın dev posterini astılar. https://t.co/4OfDratVKo pic.twitter.com/vzkh1pIpzj — Bugün Kıbrıs (@kibrisbugun) May 10, 2023

Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin çocuk voleybolcuları için İsias Otel'den şikayetçi olmuş, otel sahibi tutuklanmıştı.