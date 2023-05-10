Onlarca kişiye mezar olmuştu: İsias enkazının karşısına Erdoğan'ın afişini astılar
Depremlerde aralarında 25 KKTC’li sporcunun da olduğu onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsias Otel’in karşısına dev Erdoğan posteri asıldı. KKTC basını durumu manşetine taşırken, sosyal medyada da tepki aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremde onlarca kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’da bulunan İsias Otel’in karşısına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin asılması büyük tepki çekti.
Skandal uygulamanın görüntülerini gazeteci Canan Kaya sosyal medya hesabından paylaştı.
KIBRIS BASINI GÜNDEMİNE TAŞIDI
25 KKTC’li voleybolcunun da yaşamını yitirdiği otelin karşısına asılan postere KKTC basınından da tepki geldi.
Bugün Kıbrıs gazetesi durumu manşetine taşıyarak "Bugün Kıbrıs’a ulaştırılan ve dün çekilen fotoğrafta enkaz altındaki şehirde sağlam kalan bir binaya imar affının sahibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gülümseyen dev posterinin asıldığı görülüyor. Adıyamanlı yurttaşın çektiği fotoğraf acımasızlığın resmi olarak tarihteki yerini alıyor…" ifadelerini kullandı.
BURASI İSİAS OTEL’İN KARŞISI!— Bugün Kıbrıs (@kibrisbugun) May 10, 2023
??Adıyaman’da 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz evlatlarımıza mezar olan İsias Otel’in karşısındaki binaya Erdoğan’ın dev posterini astılar. https://t.co/4OfDratVKo pic.twitter.com/vzkh1pIpzj
Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin çocuk voleybolcuları için İsias Otel'den şikayetçi olmuş, otel sahibi tutuklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu