Onlarca kişiye mezar olmuştu: İsias enkazının karşısına Erdoğan'ın afişini astılar

Depremlerde aralarında 25 KKTC’li sporcunun da olduğu onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsias Otel’in karşısına dev Erdoğan posteri asıldı. KKTC basını durumu manşetine taşırken, sosyal medyada da tepki aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 18:28
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Kahramanmaraş merkezli depremde onlarca kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’da bulunan İsias Otel’in karşısına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin asılması büyük tepki çekti. 

Skandal uygulamanın görüntülerini gazeteci Canan Kaya sosyal medya hesabından paylaştı. 

KIBRIS BASINI GÜNDEMİNE TAŞIDI

25 KKTC’li voleybolcunun da yaşamını yitirdiği otelin karşısına asılan postere KKTC basınından da tepki geldi. 

Bugün Kıbrıs gazetesi durumu manşetine taşıyarak "Bugün Kıbrıs’a ulaştırılan ve dün çekilen fotoğrafta enkaz altındaki şehirde sağlam kalan bir binaya imar affının sahibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gülümseyen dev posterinin asıldığı görülüyor. Adıyamanlı yurttaşın çektiği fotoğraf acımasızlığın resmi olarak tarihteki yerini alıyor…" ifadelerini kullandı. 

Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin çocuk voleybolcuları için İsias Otel'den şikayetçi olmuş, otel sahibi tutuklanmıştı.


6 Şubat depremi Isias Otel AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan afiş 2023 seçimleri

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