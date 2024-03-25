Depremde atıl duruma düşen bir bina alevlere teslim oldu
Hatay'da depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bina alevlere teslim oldu.
Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi.
Depremde hasar alan ve kullanılmaz halde bulunan binada çıkan yangını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Yangın ekiplerin 1 buçuk saati bulan çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü.
Binanın alev alev yandığı anlarsa cep telefonuyla görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Durumu stabildir'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- 'Taş Bebek’ vasiyetini açıkladı