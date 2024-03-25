Depremde atıl duruma düşen bir bina alevlere teslim oldu

Hatay'da depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bina alevlere teslim oldu.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:17
Depremde atıl duruma düşen bir bina alevlere teslim oldu
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Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi.

Depremde hasar alan ve kullanılmaz halde bulunan binada çıkan yangını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Yangın ekiplerin 1 buçuk saati bulan çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü.

Binanın alev alev yandığı anlarsa cep telefonuyla görüntülendi.


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