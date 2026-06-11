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Depremde çadır ve gıda satmışlardı: Erdoğan'dan bir garip Kızılay övgüsü!

Depremde çadır ve gıda satmışlardı: Erdoğan'dan bir garip Kızılay övgüsü!

11.06.2026 15:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Depremde çadır ve gıda satmışlardı: Erdoğan'dan bir garip Kızılay övgüsü!

Adı skandallarla anılan Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumun 6 Şubat depremlerinde büyük bir özveri ile çalıştığını savundu. Kızılay'ın, çok sayıda depremzede yurttaşın çadır ve gıdaya ulaşamadığı dönemde, başka kurumlara malzeme satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde konuştu. Kızılay'ın karıştığı skandalları 'unutan' Erdoğan, kurumun 6 Şubat depremlerinde 'tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra ettiğini' savundu.

"TARİHİNİN EN BÜYÜK AFET MÜDAHALE OPERASYONUNU İCRA ETMİŞTİR..."

Erdoğan, konuşmasında Kızılay'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. İhtiyaç sahibinin ırkına, kim olduğuna bakılmaz. Çanakkale Zaferi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılay'ın rolü çok önemlidir, milli mücadele döneminde cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle milletimizin aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin bağış ve yardımlarını askerlerimize ulaştırmıştır. Kızılay bu ülkenin övünç kaynağıdır, Kızılay medeniyetimizin kimlik vesikasıdır. Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum. 6 Şubat depremlerinde Kızılay'ımız tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir."

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'nin, deprem felaketinin üçüncü gününde Ahbap Derneği'ne yaklaşık 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıkmıştı. 

Depremzedeler çadıra ulaşamazken söz konusu satışın yapılması büyük tepki çekmişti. Ahbap çadır satın aldığını doğrulamış, Kızılay yönetimi ise işlemin iştirak şirket üzerinden yapıldığını ve bunun "rutin ticari faaliyet" olduğunu savunmuştu. 

Öte yandan çadır tartışmaları sürerken, Kızılay'ın bazı sivil toplum kuruluşlarına ve kurumlara gıda malzemesi de sattığı ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı.

İlgili Konular: #AKP #Recep Tayyip Erdoğan #Kızılay

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