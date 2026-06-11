Skandallarla gündemden düşmeyen Kızılay’a Erdoğan’dan övgüler: ‘Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılayın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biri olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

'ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN' KIZILAY'IN SKANDALLARI BİTMİYOR

Oysa Kızılay daha önce pek çok kez skandallarla gündeme gelmişti.

İşte o skandalların bazıları…

1. DEPREMDE AHBAP'A ÇADIR SATIŞI (2023)

6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'nin, deprem felaketinin üçüncü gününde Ahbap Derneği'ne yaklaşık 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıktı. O dönemde bölgede ciddi çadır ihtiyacı bulunması nedeniyle olay büyük tepki çekti. Ahbap da çadır satın aldığını doğruladı. Kızılay yönetimi ise işlemin iştirak şirket üzerinden yapıldığını ve bunun "rutin ticari faaliyet" olduğunu savundu.

2. DEPREM BÖLGESİNE GIDA SATIŞI İDDİALARI (2023)

Çadır tartışmasının ardından Kızılay'ın bazı sivil toplum kuruluşlarına ve kurumlara gıda malzemesi de sattığı ortaya çıktı.

3. KEREM KINIK'IN İSTİFASINA YOL AÇAN KRİZ

Çadır satışının ardından dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Kamuoyu baskısı sonucunda görevinden ayrıldı. Öte yandan Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetti. Kınık'ın tutuksuz yargılanması ve dava süreci kamuoyunda büyük tepki yarattı.

4. ENSAR VAKFI ÜZERİNDEN VERGİ KAÇIRMA TARTIŞMASI (2017)

Kızılay'ın ABD'de faaliyet gösteren bir vakfa yaptığı bağışın, sonrasında Türkiye'deki bir vakfa aktarılması nedeniyle "vergiden kaçınma" tartışması yaşandı. Belgelerin ortaya çıkmasının ardından konu uzun süre kamuoyunda gündemde kaldı. Bu vakfın onlarca çocuğa istismara gündeme gelen Ensar Vakfı olduğu ortaya çıktı.

5. KAN BAĞIŞI VE "KAN SATILIYOR" TARTIŞMALARI

Yıllardır zaman zaman gündeme gelen bir konu da vatandaşların bağışladığı kanların hastanelere ücret karşılığında verildiği iddiası oldu. Kızılay ise kanın satılmadığını, hastanelerden alınan bedelin kanın test edilmesi, işlenmesi ve saklanmasının maliyetini karşıladığını savundu.

6. BAĞIŞLANAN ETLER AKP’Lİ OTELİNE…

2020 yılında, Kızılay'a bağışlanan etler AKP Bitlis milletvekili Cemal Taşar ve Kızılay Tatvan Şube Başkanı olan kardeşi Battal Taşar’ın sahipleri olduğu Taşar Otel’de ortaya çıktı.

7-ŞUBE BAŞKANININ TELEFONUNDA PEDOFİLİ GÖRÜNTÜLERİ

AKP Hendek Belediyesi Meclis Üyesi ve Kızılay Hendek Şube Başkanı iş insanı Recep Y.’nin telefonunda küçük çocuklara ait pedofili görüntüler çıktı.