Son Dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta 4.6 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 21:49
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 21.33'de merkez üssü Kahramanamraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 8.14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sosyal medya kullanıcıları meydana gelen depremin Niğde ve Batman gibi illerin yanında Suriye'de de hissedildiğini paylaştı. 

İKİNCİ DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. 

Saat 22.02'de meydana gelen depremin derinliğinin ise 9.23 kilometre olduğu bildirildi.


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