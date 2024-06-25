Depremde ekibinden üç kişiyi yitiren, atölyesi yıkılan Toprak Sanat Evi, gönüllü oyunlar oynuyor

Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 04:00

6 Şubat’ta en çok hasarı alan kentlerden olan ve özel afet bölgesi ilan edilmesi çağrıları duyulmayan Hatay’da depremzedeler kendi çözümlerini kendileri üretmeye çalışıyor.

YALNIZCA BİR KOSTÜM

Depremde atölyesi yıkılan ve ekibinden üç kişiyi yitiren Toprak Sanat Evi, enkazdan yalnızca bir palyaço kostümü çıkarabildi. Buna karşın Nisan 2023’ten itibaren bölgedeki çocuklara gönüllü oyunlar oynuyorlar. Toprak Sanat Evi’nin Genel Sanat Yönetmeni Barış Bahar, süreci Cumhuriyet’e anlattı. Depremden önce yılda dördü çocuklar için altı oyun oynadıklarını ve Hatay’da 18 yıldır vergi levhasında “tiyatro” yazan tek tiyatro olduklarını belirten Bahar, depremin ardından her şeylerini kaybettiklerini söyledi.

Tiyatrocular depremin 45. gününden itibaren bölgede çocuklar için gönüllü oyunlar düzenliyor.

‘MOTİVASYON GEREKLİ’

6 Şubat sonrası özellikle çocukların durumunun çok kötü olduğunu vurgulayan Bahar, “Acılarımıza karşın ‘önce çocuklar, sonra kadınlar, sonra erkekler’ diyerek yeniden yola koyulduk” dedi.

Hatay’ın birçok acil ihtiyacının olduğunu ancak tiyatronun da depremzedelerin psikolojisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Bahar, “Unutmayacağımız şeyler yaşadık. Yas ve kabullenme sonrası hayata devam edebilmemiz lazım. İnsanların motivasyona ihtiyacı var, bir şekilde dışa vuramazlarsa bu acı kendilerini zehirler. Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası ilk onarılan bina opera binasıydı. Çünkü tiyatro iyileştirir, normalleştirir” ifadelerini kullandı. Depremden etkilenen diğer illere de gittiklerini kaydeden Bahar, “Çocuklarla ve kadınlarla etkileşime geçtikçe onlardan aldığımız geri bildirim de haklılığımızı ortaya koyuyor. Ancak deprem nedeniyle Antakya ve Defne’de tiyatro salonu kalmadı. Hem oyun oynayabilmek hem eğitim verebilmemiz için yer desteğine ihtiyacımız var. Tiyatronun olumlu etkisini Hatay’a yayabilmek için de tiyatro salonu istiyoruz” çağrısını yaptı.