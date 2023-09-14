Depremde eşini ve bebeğini kaybetmişti... Fatma Deniz: Sorumlular korunuyor

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:29

Depremde eşini ve bebeğini kaybeden, kendisi de enkazdan üçüncü gün çıkarılan Fatma Deniz, 1999 sonrasında yapılan binanın sulak zemine inşa edildiğini, kaçak kat çıkıldığını ve kolon kiriş kesildiğini söyledi. Deniz tepkisini, “Eşzamanlı soruşturma başlatılan birçok bina ve sitede iddianameler bile tamamlanmışken biz hâlâ bilirkişi bekliyoruz. Yasımızı yaşamamıza bile izin vermiyorlar” ifadeleriyle anlattı.

Bilirkişi raporunun henüz çıkmamasının nedeninin “zaman kazanma kaygısı” olduğunu belirten Deniz, “Herkes sorumlunun kim olduğunu biliyor. Ortadaki deliller, yaşadıklarımız ve gördüklerimiz şüpheleri bina sahibi K.G. üzerinde yoğunlaştırıyor” dedi.

Sürecin adil ve hızlı bir biçimde ilerlemesi için yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulunan Deniz, şöyle konuştu:

“Deprem gündemden düştükçe bir şeylerin üstü daha kolay örtülebiliyor. Haber yapmak için bana ulaşan bazı ajans ve kanal muhabirleri sonrasında ‘Yetkililerimizle görüştük, bu haberi yapamayacağız’ dedi. Sanki birileri bu konuyu kapatmak, suçluları korumak istiyor. Mağduriyetimize mağduriyet ekleniyor. Lütfen sesimizi birileri duysun artık.”