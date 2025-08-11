Depremde hasar gören camiye girdi, üzerine malzeme düşmesi sonucu öldü

Manisa Gördes'e bağlı Kobaklar Mahallesi Camisi, Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar aldı. Camide yatsı namazının ardından mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç düştü.

Düşen taşlar camide bulunan Mevlüt Altungeyik (66) ve İbrahim Kara'ya (67) isabet etti. Yaralanan Altungeyik ve Kara, İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Altungeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İbrahim Kara'nın tedavisi sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."