Depremde hasar gören evinden kurtarmıştı: Eşyaları selde kayboldu!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:24

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 17:25

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'ı bu defa da sel vurdu.

Tut ilçe merkezinde yaşayan Burhan Özgür adlı yurttaşın da müstakil evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ailesini başka bir şehirde yaşayan yakınlarının yanına gönderen kendisi de kentteki bir akrabasının yanında kalan Burhan Özgür, evindeki eşyaları ise tahliye ederek bahçesindeki ahıra yerleştirdi. Özgür, dün sabah saatlerinde yaşanan selle ikinci bir mağduriyet yaşadı.

KALAN EŞYALAR DA KULLANILAMAYACAK DURUMDA

Güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda sel sularının ahırın içine dolması sonucu aralarında beyaz eşyaların da bulunduğu bazı eşyalar sürüklenerek kayboldu.

Sel suları çekildikten sonra bahçede kalan koltuk takımı ve mutfak eşyalarının ise, kullanılmayacak durumda olduğu tespit edildi.

"ŞÜKÜR ÇADIR KURMADI"

Burhan Özgür'ün ağabeyi Orhan Özgür, sel sırasında bitişikteki evde olduğunu, büyük panik yaşadığını söyledi.

Şiddetli yağmur sırasında bir sallantı hissettiğini, dışarı çıktığında büyük kayaların sürüklendiğini gördüğünü anlatan Özgür, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi olabildiğince güvenli noktaya çektim, oradan izlemeye başladım. Kardeşim depremzedeydi, eşyalarını buraya getirdik koyduk, bütün eşyaları gitti, zararı büyük. Daha bir de burada çadır kurup yaşayacaktı, şükür şansına kurmadı, Allah korudu."