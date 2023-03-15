Adıyaman’da heyelan 1 iş makinesi ve otomobili yuttu
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde şiddetli sağanak sonrasında oluşan heyelan nedeniyle bir otomobil ve çapa makinası toprak altında kaldı.
Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Çelikhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki heyelanda bir otomobil ve çapa makinası toprak altında kaldı.
KAYIP OLMADI
Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayın ardından kayan toprağın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
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