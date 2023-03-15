Adıyaman’da heyelan 1 iş makinesi ve otomobili yuttu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:58

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:58

Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Çelikhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki heyelanda bir otomobil ve çapa makinası toprak altında kaldı.

KAYIP OLMADI

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayın ardından kayan toprağın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.