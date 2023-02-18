Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Diyarbakır'da depremde çöken 7 binada arama kurtarma çalışmaları 13. günde Galeria Sitesi’ndeki son 2 cenazenin de çıkarılmasıyla sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte, 407 kişi hayatını kaybederken, 902 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 13:31
Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları sona erdi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan 1’i boş, 7 binadaki arama kurtarma çalışmaları 13’üncü günde Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi’nde son 2 cenazenin çıkarılmasıyla sona erdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte 407 hayatını kaybederken, 902 kişi de yaralandı.

870 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 13’ü yoğun yoğun bakımda olmak üzere diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Galeria Sitesi’nde ve Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2’nci Sokak'taki Sözel Apartmanı, Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşak’ta bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ‘Deprem Soruşturma Bürosu’nda görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 3 savcının çalışması sürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 15 şüpheli tutuklandı.


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