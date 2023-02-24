Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

İHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:14
Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük hasara neden olurken 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkaza döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir yurttaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi. 


Kahramanmaraş depremi adıyaman

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