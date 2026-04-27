Depremde kaybettiği kızı ve damadı için kütüphane kurdu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Adıyaman'da 9 katlı Özkan Apartmanı da yıkıldı. 5,5 ay önce dünyaevine giren Nazlıcan ve Tamer Levent, binanın enkazı altında kalıp yaşamını yitirdi. Hakim adayı Nazlıcan ve hakim Tamer Levent çiftinin cenazelerine 2 gün sonra ulaşıldı.

Nazlıcan'ın annesi Birsel Doğan, iki çocuğundan biri olan kızı ve damadının hatıralarını yaşatmak için kütüphane kurmaya karar verdi. Emekli devlet memuru olan Doğan, 2020 yılında Elazığ depreminde Malatya'da ağır hasar alarak yıkılıp yeniden yapılan Şehit Kemal Özalper Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı.

''GELECEĞİN NAZLICAN VE TAMER'LERİ BURADAN ÇIKACAK''

Kızının küçük yaşlardan itibaren kitaplara olan sevgisini anlatan Birsel Doğan, "Kızım akademik stajını bitirmiş atama bekleyen hakim adayıydı. Henüz 2 hafta olmuştu evine gideli. 6 Şubat depremlerinde 13'üncü saniyede yıkılan binanın enkazında bekledim yavrularımı. İkinci günün sonunda çıkardık. Benim buna sebep olanlarla ilgili hukuki sürecim sonuna kadar devam edecek. Nazlıcan'sız bir dünya benim için o kadar zor ki. Ben onsuz o kadar saniye bile duramazdım. Ama demek ki duruluyormuş. Nazlıcan’ın 3-4 yaşlarından itibaren kitap okuma aşkı başlamıştı. O çocukların kısacık ömürleri kütüphane ya da okullarda geçmişti. Nazlıcan ve Tamer'in gidişini kabullenmem benim için çok zordu ama şöyle bir gerçek vardı; onlar artık yok. Onların amel defteri kapanmasın diye benim ayağa kalkıp bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bu çocukların en çok sevdiği şey kitap okumaktı. Nazlıcan ve Tamer kitap okuyamıyorsa, geleceğin Nazlıcan ve Tamer'leri okumalıydı. Bu okul da Elazığ depreminde ağır hasar alıp yıkılan ve tekrar yapılan bir okul. Ben de Malatya'mıza kızım ve damadımın adı yaşasın diye burayı seçtim. Geleceğin Nazlıcan ve Tamer'leri eminim buradan çıkacak. 15-20 öğrencimizin aynı anda faydalanabileceği kütüphanede 3 binin üzerinde kitabımız mevcut" diye konuştu.

''NAZLICAN VE TAMER’İN ADI BURADA YAŞASIN''

9 Nisan'ın kızı Nazlıcan'ın doğum günü olduğunu ve doğum günüde ona hediye etmek için kütüphaneyi kurduğunu belirten Doğan, "Nazlıcan'ın annesi olarak tanıyan çocukların burada ufacık bir şey öğrenmesi okuması beni ve eminim kızım ve damadımı da mutlu ediyor. Kızım, 'Anneciğim ben ülkemi çok seviyorum, ülkeme aşığım ve benim ülkemin okumuş insana ihtiyacı var' derdi. Kızımın bu sözü beni buraya yönlendirdi. Bu kapıdan içeri girerken evime giriyormuşum gibi hissediyorum. Çocukları, Nazlıcan'ın kardeşleri ve yeğenleri gibi hissediyorum. Çünkü Nazlıcan ve Tamer'in adı burada yaşasın istiyorum. Kızım ve damadım fiziksel olarak yoksa bile artık isimlerini yaşatmak için biz yakınları olarak bir şeyler yapamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul öğrencilerinden Kuzey Yılmaz da kütüphanenin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve teşekkür ettiklerini belirterek, "Onların isimlerini burada hep yaşatacağız. Bizden sonra geleceklere de hep anlatacağız" dedi.