Deprem anmasında gerginlik... Yurttaşların yürümesine izin verilmedi

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde yurttaşlar ve polisler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olayda, üç yurttaş gözaltına alındı.

Deprem anmasında gerginlik... Yurttaşların yürümesine izin verilmedi
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 06.02.2025 - 08:57

6 Şubat depremleri kapsamında depremden etkilenen illerde anma etkinlikleri düzenlendi. Hatay’da Hatay Valiliği tarafından Atatürk Caddesi’nde düzenlenen etkinlik yerine Vali Ürgen Parkı’ndan Cumhuriyet meydanına yürümek isteyen yurttaşlara polis izin vermedi.

Saat 03.30 sularında toplanan ve birçok noktaya barikat kurulmasına tepki gösteren yurttaşlar, “Vali istifa”, “Halka değil katillere barikat”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Halkın polisi halka vuruyor” ve “Hükümet istifa” sloganları attı.

BARİKAT 05.00’TE KALKTI

Saat 04.17’de barikatın kaldırılmasını isteyen yurttaşlarla polisler arasında ufak çaplı arbede yaşandı. Yaşanan olaylar sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet’e konuşan M.U., “Yapmak istediğimiz sadece yürümek ve elimizdeki reyhanları atıp dönmekti. Acımızı yaşamayı, yasımızı tutmayı bile çok gördüler. Bunu hak etmiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

Barikatlar saat 05.00’te kaldırıldı. Yurttaşlar barikatların kaldırılması sonrası Asi Nehri’ne çiçek atarak kaybettikleri yakınlarını andı. 


Etiketler: #6 Şubat #barikat #deprem #hatay

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