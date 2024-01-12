LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer'den, Lütfü Savaş'ın Hatay'da CHP'den aday gösterilmesine tepki!

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine tepki gösterdi. Ezer, "Belediye başkana dayına karşıyım ve mücadele edeceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:16
LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer'den, Lütfü Savaş'ın Hatay'da CHP'den aday gösterilmesine tepki!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da 20 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.

31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı. Başta Hataylılar olmak üzere birçok yurttaş CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.

Bir tepki de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer'den geldi.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Ezer, şu paylaşımlarda bulundu:


hatay Belediye başkanı belediye başkan adayı belediye Lütfü Savaş Üstün Ezer Tepki

İlgili Haberler

CHP Parti Meclisi toplandı: Adana'da Zeydan Karalar, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam, Eskişehir'de sürpriz aday

CHP Parti Meclisi toplandı: Adana'da Zeydan Karalar, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam, Eskişehir'de sürpriz aday
En az 20 bin yurttaş hayatını kaybetmişti: Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş, Hatay için 'söz' verdi

En az 20 bin yurttaş hayatını kaybetmişti: Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş, Hatay için 'söz' verdi
Hataylı depremzedelerden Lütfü Savaş tepkisi: 'Hatay halkına hakaret'

Hataylı depremzedelerden Lütfü Savaş tepkisi: 'Hatay halkına hakaret'

En Çok Okunan Haberler