LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer'den, Lütfü Savaş'ın Hatay'da CHP'den aday gösterilmesine tepki!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:16

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:16

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da 20 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.

31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı. Başta Hataylılar olmak üzere birçok yurttaş CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.

Bir tepki de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer'den geldi.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Ezer, şu paylaşımlarda bulundu:

BU REZALETE KARŞI SUSAMAYIz ve

ARTIK YAZMAK ZORUNDAYIZ !

Biz Antakyalıyız.

Ezer Ailesi Antakya ve Hatay’ın Bağımsızlık ve Türkiye’ye katılım savaşında büyük MÜCADELE vermiş köklü bir sülaledir.

O topraklarda kanımız var

BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA KARŞIYIM ve MÜCADELE EDECEĞİZ ???? pic.twitter.com/3fYwqaqNz9 — Dr. Üstün EZER (@ustunezer) January 12, 2024