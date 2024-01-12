LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer'den, Lütfü Savaş'ın Hatay'da CHP'den aday gösterilmesine tepki!
LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine tepki gösterdi. Ezer, "Belediye başkana dayına karşıyım ve mücadele edeceğiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da 20 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.
31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı. Başta Hataylılar olmak üzere birçok yurttaş CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.
Bir tepki de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer'den geldi.
Sosyal medya hesabından tepki gösteren Ezer, şu paylaşımlarda bulundu:
BU REZALETE KARŞI SUSAMAYIz ve— Dr. Üstün EZER (@ustunezer) January 12, 2024
ARTIK YAZMAK ZORUNDAYIZ !
Biz Antakyalıyız.
Ezer Ailesi Antakya ve Hatay’ın Bağımsızlık ve Türkiye’ye katılım savaşında büyük MÜCADELE vermiş köklü bir sülaledir.
O topraklarda kanımız var
BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA KARŞIYIM ve MÜCADELE EDECEĞİZ ???? pic.twitter.com/3fYwqaqNz9
ANTAKYA - HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA— Dr. Üstün EZER (@ustunezer) January 12, 2024
“ OY MOY YOK KARDEŞİM “
Seni aday yapan kuklaları da al Git seni Suriye veya
Sömürgeci
Fransaya
BELEDİYE BAŞKANI yapsınlar.
Yakışırsın… pic.twitter.com/AxQZjvxAZU
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