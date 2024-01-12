Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi tepki çekmişti... SOL Parti'den 'Hatay' açıklaması!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:06

Lütfü Savaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden Hatay için aday gösterilmesine yönelik tepki sürüyor.

SOL Parti Hatay İl Örgütü de, tepkilerin ardından 'solun aday çıkarması' tartışmalarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

"MÜTEAHHİTLERİ SAVUNANLAR HATAY HALKININ UMUDU OLAMAZ"

"Hatay İçin Sorumluluk Alıyoruz" başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKP İktidarları ve artığı olan müteahhit sevici yerel yöneticiler Hatay'da yaşanan yıkımın ve ölümlerin asıl sorumlularıdır. Onlarca can kaybının sebebi olan müteahhitleri savunanlar Hatay halkının umudu olamazlar.

AKP iktidarının bir çeşit uzantısı olan yerel iktidar sahipleri Hatay halkının ayağa kalkma çabası karşısında konum almıştır.

Hatay halkının ihtiyacı rantçı değil dayanışmacı, kapkaççı müteahhit dostu değil halkın dostu bir yerel yönetim anlayışını taşıyacak adaydır!

SOL Parti olarak depremden sonra Hatay'da sürdürdüğümüz dayanışma ve hak mücadelesinin sorumluluğuyla kimden gelirse gelsin yıkımda ve ölümde payı olan herkesten hesap sormak için var gücümüzle mücadele edeceğimiz bilinmelidir!

SOL Parti, Hatay halkının taleplerine sahip çıkarak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."