Yeniden adaylığı tepkilere neden olan Lütfü Savaş: 'Depremin tek müsebbibi ben değilim'
Yeniden aday gösterilmesi kamuoyunda tartışma yaratan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaş'mış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye
Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilere yanıt
verdi.
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevaplayan Savaş,
"Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi
Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye
çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek
dünyada yaşıyoruz" dedi.
Yapılan dört ankette kendisinin birinci çıktığını söyleyen
Savaş, "Siyasi partilerin amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir.
CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır.
Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı
iken. Ben orada iken 76 belediye başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve
yapı kullanım izin verme yetkisi vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim
yanımızdaki bir beldenin sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya
belediye başkanıydım" diye konuştu.
"DEPREMİN TEK MÜSEBBİBİ BEN DEĞİLİM"
Savaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin
tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj
çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil
gerçek dünyada yaşıyoruz.
Sayın Özgür Özel daha sonradan hakkımızda güzel şeyler
söyledi. Kendisiyle görüşmemizde 'Sizden memnunum sizinle devam edeceğiz
başkanım' dedi. Ben bugün CHP'ye gelmedim. Geçmişte Kemal Bey beni davet
etmişti. İlk 5 yıl Antakya Belediye Başkanlığımdan sonra AK Parti'den adaylık
başvurusunda bulunmadım. Önce Saadet daha sonra MHP bana büyükşehir belediye
başkanlığı teklif etmişti. Ben CHP'den aday olmuştum. Kazanmanın çok zor olduğu
bir süreçte Adalet Bakanı'na karşı seçim kazandık."
"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİM"
"Kurultay'da şahsım olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekledim.
Kendisine manevi borcum vardı. Kemal Bey'e oy verdim ben. Heyecanı 3 dönemdir
yaşatıyoruz, bir daha yaşatacağız. İktidarın ve CHP'nin yaptığı anketlerde ben
çıkıyorum. Bu işler iddia ile ve size gönül verenlerin katkı sağlamasıyla olur.
Zor bir coğrafyada güzel işler yapmışız ki, insanlar bizimle olmak istiyor.
Sayın genel başkanımız anketler yapmış 4 tane. Hepsinde açık ara önde çıkmışım.
Önde çıkmışsam, demek ki benim aday yapılmam lazım."
"BEN 4 ANKETTE DE HEP BİRİNCİ ÇIKTIM"
"4 ankette de Lütfü Savaş çıkıyorsa... Siyasi partilerin
amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir. CHP kazanmak istiyorsa Lütfü
Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır. Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek
pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı iken. Ben orada iken 76 belediye
başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve yapı kullanım izin verme yetkisi
vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim yanımızdaki bir beldenin
sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya belediye başkanıydım."
"16 İLDE SADECE LÜTFÜ SAVAŞ SUÇLANDI"
"Büyükşehir statüsüne geçince beldeler kalktı. 10 yıldır ben ruhsat vermiyorum. Ruhsatı ilçeler veriyor. Şu anda 11 ilçe mevcut iktidara ait. Lütfü Savaş sadece 5 yıl yaptı. Bir inşaatla kusurum varsa hesap vermeye razıyım. Bugüne kadar bana bir şey intikal etmiş değil. 16 ilde bir tane belediye başkanı suçlanmadı sadece Lütfü Savaş suçlandı.
Şu anda
büyükşehirlerin ruhsat verme yetkisi yoktur. Yıkılan binalar varsa belde, ilçe
ve il belediyelerinin sorumluluğundadır. Bundan kimse hesap sormadı. 2013
yılında kentsel dönüşüm yasasından hemen sonra Antakya'da en riskli iki
mahalleyi seçtim. Büyükşehir seçimi olunca orayı Antakya Belediyesi'ne
verdiler. Antakya Belediyesi bunu başaramadı."
"1 YIL BOYUNCA 25 BİN 20 ADET BİNA ÇALIŞTIK"
"Ben 2014'ten itibaren 32 hektarlık alanı çalıştım. Bakanlığa
gönderdim. Riskli alan ilan edelim diye. Bize rezerv alanı verelim dedim,
vermediler. 2019 yılının Mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel
dönüşüm ve stratejik belgenizi hazırlayın dedi. Tam 1 yıl çalıştık. 6 mahalleyi
çalıştık. Riskli alanları çalıştık. 25 bin 20 adet binayı çalıştık 1 yıl boyunca."
"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BANA YANIT VERMEDİLER"
"Bütün bölgede çalıştık, 46 mahallede. Çalıştığımız yerleri
26 bölgeye ayırdık. 13 bin 400 adet risk altındadır dedik. Yüzde 54'ü
yıkılabilir demişiz, yüzde 55'i ya yıkılmış ya da acil yıkılması gereken
pozisyona gelmiş. 427 hektarlık alan dokunulması gereken alanlar olarak tespit
edildi. Tek tek çalıştık ve modelleme yaptık. Bakanlığa 2021 yılında
çalışmamızı gönderdik, cevap gelmedi. Bakanlık izin vermeden kentsel projede
adım atamazsınız."
NE OLMUŞTU?
Savaş, şehirde kaçak yapılaşmaya izin verdiği iddiaları ve
depreme yönelik çalışmalar yürütmemiş olması nedeniyle ciddi eleştiriler
almıştı.
Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın yurt
dışına kaçmaya çalışan müteahhidini "Kendisi idealist bir insan. Belediye,
bu işi yapanlar, çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz" sözleriyle
savunmuş, istifa çağrılarına ise "İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi
lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler,
beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse
hep beraber edelim" yanıtını vermişti.
Savaş'ın adaylığının açıklanmasının ardından da tepkiler gelmeye başlamıştı.
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