Depremde konutları hasar gören AKP'li belediye başkanından skandal savunma: Kaza yapacağız diye trafiğe çıkmayalım mı?

Yayınlanma: 11.06.2023 - 19:09

Güncelleme: 11.06.2023 - 19:10

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı felaketler tüm Türkyie'yi yasa boğarken AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın belediye tarafından yapılan konutların hasar görmesine ilişkin verdiği yanıt 'pes' dedirtti.

Yeşilyurt Belediyesi haziran ayı olağan toplantısında gündem maddeleri konuşularak oy birliği ile kabul edildi. Toplantı sırasında meclis üyelerinden Günnur Tabel, “Deprem bölgesindeyiz, sonuçta bir mağduriyet var, devlet bunun için bir ödenek ayırmıyor mu?” sorusu üzerine Çınar, AFAD’ın destek olduğunu fakat bu desteklerin hem yetmediğini hem de kendileri olarak birtakım bütçeler oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

'HALA DERS ALMADIK MI?'

BusabahMalatya'da yer alan habere göre, Meclis üyesi Günnur Tabel, Topsöğüt’te daha önce yapılan binaların depremlerde ağır hasar aldığını ve başarısız olduğunu söyledi. Tabel, “Yine aynı riske gireceğiz. Yarın öbür gün yine insanlar perişan olacak, yine aynı şeyler yaşanacak, oranın zemin etüdü yapıldı mı? Demek ki orası sağlam değil ki binalar depreme dayanamadı. Hala ders almadık mı?” diyerek bu karara karşı çıktı.

BAŞKANDAN 'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Bunun üzerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kentsel dönüşüm kapsamında, kentsel dönüşümü artırmak ve geliştirmek için bu uygulamayı planladıklarını ifade ederek, “Şu anda ciddi bir konut ihtiyacı var. Müteahhitlerin de şehirde talepleri var. Arsalarla ilgili de gelecekte bize ihtiyaç olacak. O zamana kadar hazırlık yapmış olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz 1 Temmuz’dan itibaren yeni imar yönetmeliği de çıkacak, orta hasarlarla ilgili yakın zamanda genelge ya da kanun da çıkacak. Mecburen hazırlık da yapmak zorundayız. Ona bakılırsa kaza yapacağız diye, trafiğe çıkmayalım mı yani?” şeklinde yanıt verdi.

Karar meclis oylamasına sunup, meclis çoğunluğu kararıyla kabul edildi.