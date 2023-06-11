Depremzedelerin eşyalarına el koydular: Yıkım ekiplerinin tavrı alaycı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:34

Güncelleme: 11.06.2023 - 17:34

Deprem bölgesindeki yurttaşların yaşadıkları sorunlar bitmiyor. Birçok bölgede ağır hasarlı binaların yıkım ihalesini alan şirketlerin, depremzedelerin eşyalarını almasına izin vermediği iddia ediliyor. Sosyal medyada dün paylaşılan görüntülerde Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu mahallesinde yıkım işini yapan ekibin yıkımdan eşyalarını almak isteyen depremzedelere karşı dikkat çeken ‘pişkin’ tavırları tepkilere neden oldu.

Konuya ilişkin yıkım ekiplerinin tahrik edici tavırlarını kayda alan depremzede Yüsra Ezer, eşyalarına el konan Ahmet Harbelioğlu ve mahalle muhtarı Muhsin Demirel ile konuştuk.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM’

Yıkılacak parsel dışındaki eşyalarına el konan Ahmet Harbelioğlu, "Bu iş tamamen gasp. Bana ait olan eşyaları, yıkılacak bina ile alakası olmadığını ve yıkılacak parsel dışından olduğunu söylememize rağmen polis eşliğinde gasp ettiler. Duruma tepki gösteren kız kardeşime ise ‘Sağolun eşyaları indirerek işimizi kolaylaştırdınız’ diyerek alay etmişler. Olay anı orada olmadığım için polisi arayarak oradan kimsenin bir şey almamasını rica ettim, eşyaların bana ait olduğunu söyledim. Polis ise bunu ispatlamam gerektiğini söyledi. Yangından mal kaçırır gibi hırsızlık edasıyla apar topar eşyaları aldılar’ dedi. Harbelioğlu, konu hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağını belirterek, ‘Bizler zaten evlerimizi, her şeylerimizi kaybettik. Bize dokunan da bu haldeyken, bu insanların bize ait olan şeyleri kendilerinin gibi el koymaları" dedi.

‘SESSİZ KALAMADIM’

Depremzede Yüsra Ezer o gün yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Aile dostlarımızla kahve içiyorduk bir sesler duyduk ve gittiğimizde komşumuzun yıkım yapılacak parsel dışına koyduğu eşyalarının yıkım ekibi tarafından yıkılacak parsele getirilerek yağmalandığını gördüm. Eşyaların olduğu parsel ayrı bir parseldi, yıkıma dahil değildi. Ekipler oradan eşyaları alarak yıkılacak alana aitmiş gibi el koydular. Ben de bu duruma sessiz kalamadım, insanlık namına tepkimi gösterdim."

Yıkım ekibinin tavırlarının alaycı olduğunu vurgulayan Ezer, "Eşyalar bize ait, almaya hakkınız yok dediğimde, ‘İstediğinizi yapın, sana inat yapıyorum’ diyerek bana tepki gösterdiler. Böyle bir pişkinlik olamaz. Yıkıma geliyorlarsa da medeni bir şekilde gelsinler" diye konuştu.

‘ALAYCI TAVIRLAR SERGİLİYORLAR’

Muhtar Muhsin Demirel ise, depremzedelerin ekipler tarafından mağdur edildiğini kaydetti.

Demirel, "Söz konusu alanda el koyulan eşyalar depremzedelerin kendi evlerinden toplayarak getirdikleri ortak bir alandaki eşyalardır İhaleyi alan firma yetkilileri mahalleye girdikleri anda 'Burası her şeyiyle bizim, terk edin buraları hiçbir şey alamazsınız' diye konuşarak, alaycı, aşağılayıcı, tahrik edici tavırlar sergiliyorlar. Bu durum git gide şehirde soruna yol açmaya başladı" dedi.