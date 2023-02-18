Depremde mahsur kalan inek 300 saat sonra kurtarıldı
Muş Valiliği ekiplerinin Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki enkazlarda yaptığı arama-kurtarma çalışmaları sırasında depremden 300 saat sonra bir inek sağ olarak çıkarıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valiliği ekipleri enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin Kullar Mahallesi’nde ekipler, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makineleriyle çalışmaya başladı. İş makinesinin yardımıyla enkaz kaldırılırken bir inek bulunduğu belirlendi.
Ekiplerin çalışması sonucu inek enkaz altından çıkarıldı. İnek, daha sonra iş makinesine bağlanan halatla temiz bir alana götürüldü.
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