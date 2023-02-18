Depremde ölen babanın, kızının defterine yazdığı not duygulandırdı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 12:19

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 12:42

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde çöken Huzur Apartmanı’nda oturan Selahattin ve Sevil Öztürk çifti ile kızları Ceren Öztürk enkaz altında kaldı. Kayserili olan ailenin bir süre önce İslahiye Devlet Hastanesi’ne memur olarak atanan kızlarını tek başına bırakmamak için onunla birlikte kaldıkları ortaya çıktı.

Arama kurtarma çalışmalarında çift ile kızlarının cansız bedeni çıkarıldı. Çalışmalara katılmak için Siirt’ten giden Sadaka Taşı Derneği’nden bir ekip enkaz kaldırma çalışmalarında Selahattin Öztürk’ün kızı Ceren’in defterine yazdığı notu ve şiiri buldu."

"ZATEN BİLİYORSUNUZ SİZİ NE KADAR SEVDİĞİMİ"

Notta iki kızından söz eden Selahattin Öztürk’ün, “Canım çatal karam, kara gözlü çingenem. Biricik kızım. Bu dünyaya beni bağlayan tek sebebim ablan ve sizsiniz. Ben ne kadar uzakta olursam olayım, sevgim, özlemim bilhassa daha çoğalır, hiç azalmaz. Canım Ceren’im belki de sizlere istediğiniz çok şeyi veremedim ama midenize de bilerek haram lokma indirmedim. Az da olsa hep alnımın teriyle kazandığımı yedirdim. Zaten bu yüzden Allah’ıma şükürler olsun ki kalbim rahattır. Canım kızım, babanız olarak sizinle hep gurur duyacağım. Hep başım dik gezeceğim. Bazı evlatlar var ki insan öldükten sonra kemiklerini bile sızlatır. Rabbime hamdolsun ki siz öyle olmayacaksınız. Çünkü boğazınızdan haram lokma geçmedi, ikinizle de iftihar ediyorum. Sizin başarılarınız benim kalbimi kıpır kıpır eder. Yerinden fırlayacak gibi olur, gözlerim dolar ama yine de kimseye belli etmem. Ümitle hep sizin başarılarınızı bekleyeceğim. Sonsuza kadar, son nefesime kadar elimden geleni yapacağım. Allah’ım bizleri nefsimizle bir an bile baş başa bırakmasın, şeytana uydurmasın. Kiramen katibin melekleri inşallah defterimize hep sevaplar yazsın. Baban olarak defterinin arasında benim de bir karalı sayfam olsun dedim. Zaten biliyorsunuz sizi ne kadar sevdiğimi çingenem” sözleri duygulandırdı.

Sadaka Taşı Derneği Siirt ekip lideri Mesut Karanfil, bulduğu notu sosyal medyadan paylaşarak yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Paylaşım sonrası Seren Öztürk, Karanfil’le iletişime geçerek notun kendisine ulaştırılmasını istedi. Karanfil ile telefonda görüşen Seren Öztürk, "Ailede 4 kişiydik, 3'ü orada enkazda kaldı. Bir ben kaldım. Sizlerden de Allah razı olsun, Allah kolaylıklar versin” dedi.