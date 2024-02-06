Depremde ölen çocukların mezarlarına oyuncak bıraktılar

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği'ndeki çocuk mezarlarına vatandaşlar oyuncak bıraktı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:20
Depremde ölen çocukların mezarlarına oyuncak bıraktılar
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yıl dönümünde yurttaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Narlıca Deprem Şehitliği'ni ziyaret edenler, çocuk mezarlarına balonlar asıp, oyuncak bıraktı, dua etti. 


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