Özgür Özel'den Hatay'da Erdoğan'a 'silahlı kuvvetler' tepkisi: 'Darbe paranoyasıyla en kıymetli müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bıraktılar!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Hatay'daki İBB Emekçileri Lisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. "Silahlı kuvvetler tam üç gün boyunca yoktu" diyen Özel, "Ordu yönetime el koyar iktidar elden gider gibi korkunç bir paranoyayla en kıymetli, 24, 48, 72 saat bu müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bırakan bir iktidarla karşı karşıyaydık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:44
Özgür Özel'den Hatay'da Erdoğan'a 'silahlı kuvvetler' tepkisi: 'Darbe paranoyasıyla en kıymetli müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bıraktılar!'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bugün, Hatay’da; Kırıkhan Mesleki Eğitim ve Anadolu Lisesi'nin temel atma töreninde konuştu. 

Özel, “Sonradan öğreniyoruz ki; ‘orduyu çıkar’ dediklerinde, 'orduyu çıkarması kolay geriye sokması zor' diyordu birisi. Yani bir darbe paranoyasıyla, bu büyük bir deprem toplumsal olaylar olur, ordu yönetime el koyar iktidar elden gider gibi korkunç bir paranoyayla en kıymetli, 24, 48, 72 saat bu müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bırakan bir iktidarla karşı karşıyaydık” dedi.

"SİLAHLI KUVVETLER TAM ÜÇ GÜN BOYUNCA YOKTU"

CHP lideri Özel, şunları söyledi:

“Bütün belediyeler; AKP'li, MHP'li, CHP'li bütün belediyeler yollara düştüler koştular. 'Aman iktidar yapamıyor da belediyeler mi yapıyor' görüntüsü olmasın diye şehirlerin girişinde tırlar bekletildi, vinçler bekletildi. Ve yapılabilecekler ilk birkaç gün geciktirildi. İlk akla gelen Türkiye'nin en organize kurumu, afetle mücadele etmek için en organize en zinde kuvvet, silahlı kuvvetler tam üç gün boyunca yoktu. 

Sonradan öğreniyoruz ki; ‘orduyu çıkar’ dediklerinde 'orduyu çıkarması kolay geriye sokması zor' diyordu birisi. Yani bir darbe paranoyasıyla, bu büyük bir deprem toplumsal olaylar olur, ordu yönetime el koyar iktidar elden gider gibi korkunç bir paranoyayla en kıymetli, 24, 48, 72 saat bu müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bırakan bir iktidarla karşı karşıyaydık.”


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