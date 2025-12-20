Depremde yakınlarını kaybedenler Meclis’te: ‘Biz deprem suçlularına af istemiyoruz’

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması talebiyle TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile görüştü. Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, "53 bin insanın ölümünden sorumlu olan sanıkların affedilmemesi gerektiğini ve bu 27. maddenin düzeltilmesini, aksi takdirde de iptal edilmesini teklif ettik. Kendileri ve görüştüğümüz çoğu milletvekili bizlerle hemfikir olduklarını belirtiyor" dedi. Kıbrıs halkı adına adalet istediklerini belirten Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise "Biz deprem suçlularına af istemiyoruz. Depremin affı olmaz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş Fazilet Apartmanı'nda anne, abla ve kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci; Adıyaman Grand İsias Otel'de kızı Selin'i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile Hatay Fuat Koku Sitesi'nde anne, kız kardeşi, eniştesi ve dokuz aylık yeğenini kaybeden Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması talebiyle TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile Meclis'te görüştü.

"ÇOĞU MİLLETVEKİLİ BİZLERLE HEMFİKİR OLDUKLARINI BELİRTİYOR"

Görüşme sonrası ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, 11. Yargı Paketi'nin deprem sanıklarını içerdiğini öğrendiklerinden itibaren mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yüz yüze ya da telefonla bütün siyasi partilerin milletvekillerini arayarak, 27. maddenin şu an bütün deprem sanıklarını içerdiğini ve denetimli serbestlikle, doğru düzgün ceza yatmadan serbest bırakılacaklarını anlattık. Bu nedenle deprem suçlarının bu düzenlemeden muaf tutulmasını talep ettik. Çözüm önerilerimizi sunduk. Bugün de Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili Cüneyt Yüksel ile görüşme yaptık. Yüz yüze kendisine sorunlarımızı aktardık.

53 bin insanın ölümünden sorumlu olan sanıkların affedilmemesi gerektiğini ve bu 27. maddenin düzeltilmesini, aksi takdirde de iptal edilmesini teklif ettik. Kendileri ve görüştüğümüz çoğu milletvekili bizlerle hemfikir olduklarını belirtiyor. Umarım görüşülmeye başlanacak bu madde, oylama sonucunda da bizlere ilettikleri gibi reddedilir ve 27. maddeye hayır oyları verilir."

"BİR SONRAKİ ÖLÜMÜ SİZ YAŞAMAYIN DİYE YANIMIZDA OLMANIZI İSTİYORUZ"

Kaya, yarından itibaren 27. madde geri çekilene kadar Dikmen Kapısı'nda her gün saat 12.00'de basın açıklaması yapacaklarını, ardından Meclis önünde nöbete başlayacaklarını belirterek, herkesi bu mücadeleye davet ettiklerini söyledi.

Kaya, "Çünkü bu mesele sadece bizim meselemiz değil. Bu sanıklar bugün çıkarsa yeniden inşaat süreçlerine devam edecekler ve biz tekrar öleceğiz. Bu defa ölen belki biz olmayacağız, bu defa belki siz olacaksınız. O yüzden empati dahi yapmanızı istemiyorum. Kendinizi düşünerek, bir sonraki ölümü siz yaşamayın diye yanımızda olmanızı istiyoruz. Çünkü deprem suçları bu ülkede affedilemez. Burası bir deprem ülkesi ve herkesi yarın, 27. maddeye hayır demeleri için Meclis'in Dikmen Kapısı'na bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS HALKI ADINA ADALET İSTİYORUZ"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ki biz Grand İsias Otel'de 72 canımızı kaybettik. Kıbrıs'tan 'Şampiyon Meleklerimizi' kaybettik. Üç yıldır adalet mücadelesi sürdürürken, mahkemelerde adalet yerini bulsun, suçlular olası kastla yargılansın, olası kastla ceza alsın derken bir anda yargı paketi çıktı karşımıza. Biz deprem suçlularına af istemiyoruz. Depremin affı olmaz. Çocuklarımızı öldürenlerin en ağır cezayla cezalandırılması ve ömürlerinin sonuna kadar hapislerde çürümesi gerekiyor. Bu yargı paketi bunun önünü tıkayacaktır.

Bu suçlular bir yıl sonra sevdiklerinin yanında, onlarla mutlu yaşayacaklar. Ama bizim çocuklarımız toprak altında. Resmî rakamlara göre 53 bin, ancak gerçekte binlerce insanımızı kaybettik. Deprem yüzünden değil; yanlış yapılan binalar yüzünden, ahlaksızlık yüzünden, vicdansızlık yüzünden, usulsüzlük yüzünden kaybettik. Çocuklarımızın adaleti için mücadele ediyoruz ve sonuna kadar da edeceğiz. Bu yargı paketinden deprem suçlarının muaf tutulmasını istiyoruz. Kıbrıs'tan tüm aileler adına, Kıbrıs halkı adına adalet istiyoruz."

"TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZİ VE YURTTAŞLARIMIZI YARIN DİKMEN KAPI'YA BEKLİYORUZ"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise "Yarın depremde yakınlarını kaybetmiş, adalet peşinde koşan ailelerle saat 12.00'de Dikmen Kapısı'nda buluşacağız. Neden buluşacağız? Çünkü önümüzdeki günlerde Meclis'e getirilmesi planlanan 11. Yargı Paketi'ndeki 27. madde kapsamında yapılan düzenlemelerle, deprem davalarındaki suçluların suçlarının karşılığındaki cezayı çekmeden dışarı çıkma ihtimali var. Bu konu uzun zamandır kamuoyunu meşgul ediyor. Fakat Bakan'dan tek bir kelime yok. Aileler ve yakınları büyük bir ızdırap içinde, bunun ne olacağı konusunda merak içerisinde. Biz hiç kimsenin suçsuz yere cezaevinde olmasını istemiyoruz. Fakat suçluların da mutlaka 'olası kast'tan yargılanarak, bir daha kimsenin canına kastetmemesini istiyoruz. Tüm milletvekillerimizi ve yurttaşlarımızı yarın Dikmen Kapı'ya bekliyoruz" diye konuştu.

"27. MADDE GERİ ÇEKİLENE KADAR NÖBETE BAŞLIYORUZ"

Hatay Rana Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden avukat Eren Can ve MCG Tower'da anne ve babasını kayben Selin Sümbültepe, şu ifadeleri kullandı:

"11. Yargı Paketi'yle deprem suçluları affedilmesin. 27. maddeye hayır. Bu maddeye sen de hayır de. Unutmadık. Unutmak mümkün değil. Yaklaşık 3 yıl geçti. Adalet hala yok. Ve hala sınanıyoruz. Sevdiklerimizi geri getiremezsiniz. Ama adaleti sağlamak zorundasınız. 21 Aralık'ta Meclis önünde yapacağımız basın açıklamasının ardından 27. madde geri çekilene kadar nöbete başlıyoruz. Bu sesi hep beraber büyütelim. 27. maddeye sen de hayır de. 27. madde geri çekilsin."