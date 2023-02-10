Depremde yaşamını yitirenler yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:48

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 18:48

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay’da, arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor.

İl merkezi ve ilçelerde yemek dağıtım alanı oluşturulurken, binlerce tırla gönderilen yardımlar bölgeye ulaşmaya devam ediyor.

Arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Hatay’da bir taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde oluşturulan mezarlık alanına getirilen cenazeler, kimlik belirleme ve otopsi işlemlerinin ardından kamu görevlileri tarafından yan yana son yolculuğuna uğurlanıyor.

Halen araçlarla cenazelerin getirildiği mezarlıkta defin işlemleri sürdürülüyor.



