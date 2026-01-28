Depremde yıkılan Akabe Sitesi... Adıyaman Valisi Varol, eski Başkan Yardımcısı Bulut'a soruşturma izni vermedi

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Akabe Sitesi'nin yıkılması sonucu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 77 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, betonarme proje müellifi Ramazan Turan ile fenni mesul Salih Doğan hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı; dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre "tali kusurlu" olduğu belirtilen Adıyaman Belediyesi'nin ilgili birimlerinde görevli memurlar hakkında ise Adıyaman Valiliği'nden soruşturma izni talep etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, binanın yıkılmasına ilişkin eski İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, eski Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı ve eski Ruhsat Büro Teknisyeni Abdurrahman Karaaslan hakkında soruşturma izni verirken; eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut hakkında soruşturma izni vermedi.

"YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANMIŞLARDIR"

Kararda, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Temmuz 2025 tarihli yazısı doğrultusunda yapılan ön inceleme sonucunda hazırlanan rapora yer verildi. Raporda; binada donatı detaylandırmasının yetersiz olduğu, malzeme kalitesinin düşük bulunduğu ve proje ile uygulama arasında farklılıklar tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, binanın yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 1997 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığı belirtildi.

3 İSME SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bu kapsamda, 2001 yılında A, B ve C bloklar için düzenlenen yapı ruhsatında mimari ve statik projelerde imzası bulunan düzenleyen Abdurrahman Karaaslan'ın, ruhsatı kontrol eden Bilal Balcı'nın ve onaylayan Mehmet Salih Alkayış'ın sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi. Aynı isimlerin, 2002 yılında düzenlenen yapı kullanma izin belgesinde de imzalarının bulunduğu vurgulandı. Bu nedenle üç isim hakkında soruşturma izni verildi.

"Bulut, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini 'şeklen ve idari bir işlem olarak' imzalamıştır, kusuru yoktur"

Öte yandan, 2001 yılında düzenlenen yapı ruhsatı ile 2002 yılında verilen yapı kullanma izin belgesinde belediye başkanı adına onaylayan olarak imzası bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut hakkında soruşturma izni verilmedi. Kararda, Osman Bulut'un yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini 'şeklen ve idari bir işlem olarak' imzaladığı, ruhsat eki mimari, statik ve diğer projelerde imzasının bulunmadığı, bu nedenle kusurunun tespit edilemediği ifade edildi.

Kararın taraflara iletildiği ve 10 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğu bildirildi.

Vali daha önce, Bulut'a belgelerde imzası bulunduğu gerekçesiyle soruşturma izni verdi

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'e ilişkin 8 Kasım 2001 tarihli yapı ruhsatında imzası bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'un (onaylayan) sorumluluğu olduğu gerekçesiyle soruşturma izni vermişti. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmada Bulut, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.