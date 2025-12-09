Depremde yıkılan Beydağı Otel davasında yeni gelişme

6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Beydağı Otel'in yıkılması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, proje müellifi Ömer Şarapnal, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ile belediye görevlileri Alper Yiğit, Mustafa Bingöl ve Mustafa Hakan Büker hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık avukatları katıldı.

"SÖZ KONUSU PARSELE AİT ZEMİN RAPORLARI BULUNAMADI"

Duruşmada, daha önceki celselerde Malatya Battalgazi Belediyesi'nden, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ve AFAD'dan istenen zemin etüt raporlarına ilişkin yanıt yazılarının dosyaya ulaştığı; her üç kurumun da söz konusu parsele ait zemin raporlarının bulunmadığını bildirdiği görüldü.

Sanık avukatları, her üç kurumdan güncel zemin etüt raporlarının yeniden istenmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

DURUŞMA 9 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Malatya Battalgazi Belediyesi'ne, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ve AFAD'a yeniden müzekkere yazılarak söz konusu parsele ilişkin güncel zemin etüt raporunun istenmesine karar verdi. Heyet ayrıca, dosya içerisindeki tüm belge ve bilgilerin yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme, duruşmayı 9 Nisan 2026 tarihine erteledi.