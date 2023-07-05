Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 05.07.2023 - 09:35

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Temmuz'da meydana gelen depremler...

5 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:55:11 -.- 3.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:50:35 -.- 3.2 -.- KORGUN (CANKIRI)

08:21:49 -.- 1.7 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)

07:40:53 -.- 2.5 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:39:13 -.- 2.4 -.- KASAK-MUTKI (BITLIS)

06:22:21 -.- 2.8 -.- TANISIK-(MALATYA)

06:20:14 -.- 2.0 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

05:31:28 -.- 1.9 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:30:50 -.- 1.5 -.- LUTFIYE-INEGOL (BURSA)

05:19:01 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:09:41 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:54:05 -.- 2.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

04:43:31 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:28:09 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

03:52:47 -.- 2.0 -.- AHMETBEYLI-REYHANLI (HATAY)

03:37:16 -.- 1.5 -.- YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR)

03:21:05 -.- 2.7 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)

03:18:47 -.- 1.6 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)

03:14:28 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)

02:46:58 -.- 1.3 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)

02:39:29 -.- 1.6 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:33:54 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

02:29:14 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

02:25:31 -.- 2.1 -.- DEREBEY-(VAN)

02:11:03 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:41:53 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

01:35:52 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:51:42 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

00:33:42 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

00:02:53 -.- 1.5 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)