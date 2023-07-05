Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Temmuz'da meydana gelen depremler...
5 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:55:11 -.- 3.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:50:35 -.- 3.2 -.- KORGUN (CANKIRI)
08:21:49 -.- 1.7 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
07:40:53 -.- 2.5 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:39:13 -.- 2.4 -.- KASAK-MUTKI (BITLIS)
06:22:21 -.- 2.8 -.- TANISIK-(MALATYA)
06:20:14 -.- 2.0 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
05:31:28 -.- 1.9 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:30:50 -.- 1.5 -.- LUTFIYE-INEGOL (BURSA)
05:19:01 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:09:41 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:54:05 -.- 2.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
04:43:31 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:28:09 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
03:52:47 -.- 2.0 -.- AHMETBEYLI-REYHANLI (HATAY)
03:37:16 -.- 1.5 -.- YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR)
03:21:05 -.- 2.7 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
03:18:47 -.- 1.6 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)
03:14:28 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)
02:46:58 -.- 1.3 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
02:39:29 -.- 1.6 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:33:54 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
02:29:14 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:25:31 -.- 2.1 -.- DEREBEY-(VAN)
02:11:03 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:41:53 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
01:35:52 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:51:42 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:33:42 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
00:02:53 -.- 1.5 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, Saray'da Koç ailesini ağırladı
- İYİ Parti'nin A Takımı belli oldu
- Beyanname ve bildirim verme süresi uzatıldı
- Memur maaşında yeni gelişme
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- 'Çok şaşırdığım tarikat buluşması...'
- Bazı vekiller grup toplantısına katılmadı
- Reuters Bilal Erdoğan kararına itiraz etti
- Meclis'te 'Yanardağ' gerilimi
- CHP'nin başında olsam da olmasam da...