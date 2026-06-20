Depremde yıkılan Ilgım Apartmanı davasında yeniden bilirkişi raporu alınacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı'nın saniyeler içinde yıkılması nedeniyle en az 47 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu ile yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu ve yapı denetim firması görevlileri Semir Yoldaş ile Ahmet Tatlı hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen beşinci duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katılırken, duruşmalardan bağışık tutulan sanıklar katılmadı. Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

AİLESİNİ KAYBEDEN AVUKATTAN MAHKEME BAŞKANI'NA SİTEM...

Ilgım Apartmanı enkazında anne, babasını ve kız kardeşini kaybeden müşteki avukatı Abdullah Eğilmez, süreci değerlendirdi. Eğilmez, şöyle konuştu:

"Biz yine bin kilometre öteden gelip önce kabristanda ailelerimizin yanına uğradık, ardından duruşma salonuna geldik. Ancak iki yıl sonra düzenlenen iddianameyle başlayan yargılamada, ilk celsede verilen bağışık tutulma kararı nedeniyle sanıklar yine orada değildi. Ailelerini kaybeden bizler duruşmalara gelip gidiyor, adaletin peşinden koşuyoruz. Buna karşılık, ilk celseye yalnızca 50 kilometre öteden SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanık Salih Zorsu, bugüne kadar bu mahkeme salonuna bir kez dahi gelmiş değil. Bu duruşmada ise, en başından beri talep ettiğimiz üzere, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilmesine ve yeniden rapor alınmasına karar verildi.

Bugüne kadar etkin bir yargılama görüntüsünden uzak olan bu dosyadaki gelişmeler, ne yazık ki adaletin tesis edileceğine dair inancımızı ciddi şekilde zedeledi. Mahkeme Başkanı'nın başka bir ile atanmış olması nedeniyle bugün, bu dosyadaki son duruşmasıydı. Bundan sonraki sürecin etkin, tarafsız ve adil bir şekilde yürütülmesini, geçen sürede kaybedilen zamanın ise gerekli ciddiyet, kararlılık ve özenle telafi edilmesini bekliyor ve umut ediyoruz. Bizim tüm çabamız, bu ihmal zincirinde canlarımızın kanını ellerine bulaştıranların hesap vermesini sağlamak ve gelecekte yaşanacak depremlerde başka canların yanmamasına katkıda bulunmaktır."

ILGIM APARTMANI KAMU GÖREVLİLERİ SORUŞTURMASI NE AŞAMADA?

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binanın yıkımında sorumluluğu olduğu iddiasına ilişkin 7 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verirken, eski AK Partili Antakya Belediye Başkanları İsmail Kimyeci ve İzzettin Yılmaz hakkında ise soruşturma izni vermedi. Depremde yakınlarını kaybedenler, Kimyeci ve Yılmaz yönünden Danıştay'da itiraz etti; süreç devam ediyor.